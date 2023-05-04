Haydar Aliyev'in doğumunun 100. yılı dolayısıyla Kars'ta etkinlik yapıldı

KARS (AA) - Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in doğumunun 100. yıl dönümü dolayısıyla, Azerbaycan Kars Başkonsolosluğunca etkinlik düzenlendi.

Aliyev'in Kars'ta adını taşıyan parkta bulunan büstüne kırmızı karanfil bırakıldı ve saygı duruşunda bulunuldu.

Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu toplantı salonunda devam eden programda, Türkiye ile Azerbaycan milli marşları okundu, Aliyev'in hayatını anlatan video gösterisi sunuldu.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, burada yaptığı konuşmada, merhum Haydar Aliyev sayesinde Azerbaycan'ın sil baştan bir devlet haline ve bugünkü konumuna geldiğini söyledi.

Merhum Aliyev'in, unutulmaz bir lider ve önemli bir devlet adamı olduğunu ifade eden Öksüz, şöyle konuştu:

"Bugün, Azerbaycan ve Türkiye arasında eşine rastlanamayacak nitelikte olan bir kardeşlik bağı oluşmuşsa, bunu merhum Aliyev'e borçluyuz ve bu kardeşlik bağı, 'İki devlet, bir millet' şiarıyla ebediyete kadar sürecektir. Merhum Haydar Aliyev'in hayattayken aldığı önemli kararlar, bugün Türkiye ile Azerbaycan'ı dünya siyasetinde çok stratejik bir noktaya getirmiştir. Asrımızın projeleri olarak nitelendirilen, başta TANAP Projesi, Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Projesi ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi ile her alanda yapılan işbirlikleri, dost ve kardeş iki ülke arasındaki ilişkilerin geldiği noktayı göstermesi açısından çok büyük önem taşımaktadır. Bilinmelidir ki, Türkiye ve Azerbaycan tarih boyunca, her zaman iki dost ve kardeş ülke olmuştur ve öyle de kalacaktır."

Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev ise Haydar Aliyev'in, dünyaya, siyaset alemine, dünya tarihindeki isimler sırasına adını yazdırdığını belirterek, "Torpilli olmayan, arkasında maddi imkanlar olmayan, desteği olacak kimsesi olmamasına rağmen zekası Sovyetler Birliği'nin en tepesine kadar çıkmıştır. Haydar Aliyev'in doğum yılı Türk dünyasında önemli bir tarihe denk gelmiştir. 1923 yılı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu bir gün. Ulu Önder Atatürk'ün imza attığı birçok siyasi karar var. Bugün Haydar Aliyev'in de peş peşe aldığı kararlar ile Türk dünyasının büyümesine vesile olmuştur." diye konuştu.

Kafkas Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selçuk Ural da günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

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