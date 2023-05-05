Sarıkamış'ta öğrenciler çevre temizliği için çöp topladı

2023 İETT ücretleri ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde lise ve ilkokul öğrencileri, çevre temizliğine dikkati çekmek için çöp topladı.

Şehit İlhan Yıldız Anadolu Lisesi ile Sarıkamış 15 Temmuz İlkokulunun öğretmen ve öğrencileri, TOKİ bölgesi ve Hançerli düzünde bulunan çöp atıklarını toplayarak temizlik yaptı.

Şehit İlhan Yıldız Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ayhan Kaya, çevre ve temizlik bilincini geliştirmek ve toplum farkındalığı oluşturmak adına bir etkinlik yaptıklarını söyledi.

Şehitler diyarı ve turizm cenneti Sarıkamış'ı temiz tutmanın her bireyin görevi olduğunu vurgulayan Kaya, "Öğrencilerimizle birlikte etrafı temizledik, günün sürprizi ise bizi çöp toplarken gören 15 Temmuz İlkokulu öğrencileri yanımıza gelerek 'yardıma geldik' demeleri bizi çok mutlu etti. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza ilkokuldan itibaren çevre bilincini vermemiz, bizim ve bütün toplumun görevidir." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.