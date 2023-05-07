Kars'ta üniversite sınavına girecek öğrenciler için motivasyon etkinliği yapıldı

KARS (AA) - Kars'ın Selim ilçesinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) girecek öğrenciler için motivasyon etkinliği düzenlendi.

Selim Kaymakamlığı tarafından, Selim Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü katkılarıyla Selim Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencilerine Selim Tren İstasyonu mesire alanında etkinlik düzenlendi.

Etkinliğee, Selim Kaymakamı Mubin Demirkıran, Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Bozkurt, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Öğrenciler için Kars Kafkas Atlı Cirit Kulübü tarafından atlı cirit gösterisi yapıldı. Ata binip çeşitli etkinliklerle mangal keyfi yaşayan öğrenciler, davul zurna eşliğinde çekilen halay çekti.

Kaymakam Demirkıran, üniversite sınavına girecek öğrencilerin motivasyonuna katkı sunmak istediklerini belirterek, "Öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyoruz, yolları bahtları açık olsun. İnşallah istedikleri bölümleri kazanırlar." dedi.

Belediye Başkanı Altun da öğrencilerle güzel bir etkinlik yaptıklarını belirterek hepsine başarılar diledi.

Öğrencilerden Nazlıcan Basamak ise emeği geçenlere teşekkür ederek, "Üniversite sınavımız yaklaşıyor, bu bizim moral motivasyonumuz için çok iyi oldu. Ata bindik, top oynadık, halat çekme gibi güzel oyunlar oynadık. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

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