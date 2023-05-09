Kars'ta sahte para operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

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KARS (AA) - Kars'ta düzenlenen sahte para operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, piyasaya sahte banknot sürdükleri tespit edilen kişileri takibe aldı.



Yaklaşık 1 ay boyunca yapılan takip sonucu, şüphelilerin sahte paralarla alışveriş yaptıklarını, piyasaya da bu yolla sahte banknot sürdükleri belirlendi.

İl merkezi ve Arpaçay ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 274 adet 100'lük banknot halinde 27 bin 400 lira sahte para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.E. (23) ve Y.E. (23), "parada sahtecilik" suçundan tutuklandı.

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