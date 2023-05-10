Sarıkamış'ta ilkokul öğrencileri engelliler için farkındalık yürüyüşü yaptı

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KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde "10-16 Mayıs Engelliler Haftası" kapsamında öğrencilerce farkındalık etkinliği düzenlendi.

Sarıkamış Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde 29 Eylül İlkokulu 1'inci sınıf öğrencileri, öğretmenleriyle engelliler konusuna dikkati çekmek için yürüyüş düzenledi.

Öğretmen Meryem Yılmaz'ın önderliğinde okul önünde toplanan öğrenciler, işaret diliyle çeşitli mesajlar verdi.

Daha sonra ellerinde "Hayatı paylaşmak için engel yoktur", "Sevmeye sevilmeye engel yoktur" gibi dövizlerle, bazı öğrencilerde engelli arabasına binerek velilerin eşliğinde sloganlar atarak yaklaşık 1,5 kilometre yürüdükten sonra Hükümet Konağı önüne geldi.

Öğrencileri karşılayan Sarıkamış Kaymakamı Doğan Kemelek, "Özellikle bu küçük yaşta çocuklarımızın Engeliler Haftasıyla ilgili duyarlılık kazanması, onların hayatına bir parça empati duyulması güzel. Gelecek yıllara dairde önemli katkı olacak. Öğretmenlerimize, öğrencilerimize herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hakan Şahin de "29 Eylül İlkokulumuz tarafından çok güzel bir etkinlik ve çok duyarlı bir şey yaptılar. Unutmayalım herkes engelli adayıdır." dedi.



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