AK Parti Kars milletvekili adayı Kılıç, esnafları ziyaret etti

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KARS (AA) - AK Parti Kars milletvekili adayı Yunus Kılıç, kentte esnaf ziyaretinde bulunarak destek istedi.

Kılıç, İnönü Caddesinde yaptığı esnaf ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerde son viraja girildiğini belirtti.

Geçen seçimlerde Kars'tan seçilen HDP milletvekillerinin Kars'a gelmediğini ve bir çivi bile çakmadığını ifade eden Kılıç, "Şehri HDP'li vekillere teslim etmemeliyiz. Girin internete görün HDP milletvekillerinin çoğunluğu kazandığı şehirlere bakın, hepsinde hizmetler çökmüş. Şehirdeki devletin kurumlarının işlemesini bile engellemeye çalışmışlardır. Lütfen hastanelerimizin, kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetlerinin aksamasına izin vermeyin." diye konuştu.​

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