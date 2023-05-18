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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars'ta sporcular 19 Mayıs dolayısıyla yürüyüş düzenledi

AA

Kars'ta sporcular 19 Mayıs dolayısıyla yürüyüş düzenledi

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla sporcular yürüyüş yaptı.

Sarıkamış Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün koordinesinde Sarıkamış Spor Lisesi ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki sporcu ve öğretmenler, Hançerli Düzü mevkiinde bir araya geldi.

Bisikletli, tekerlekli kayaklı sporcular ile onlara eşlik eden yaklaşık 200 genç ve çocuk, ellerinde Türk bayrakları ile marşlar eşliğinde 5 kilometrelik yürüyüşün sonunda 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Meydanı'na ulaştı.

Burada İstiklal Marşı ve Atatürk'ün gençliğe hitabesi okundu.

Sarıkamış Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ali Koçak, burada yaptığı konuşmada, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle etkinliklere başladıklarını belirterek," Bizler sizlere güvendiğimiz gibi aileleriniz Türk spor kamuoyu, siyasetçilerimiz herkes size güveniyor. Sizler geleceğin teminatı olan gençler bu ülkenin payidar ve en güvenli unsurları olacaksınız. Yarın yapılacak programa herkes davetlidir. "dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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