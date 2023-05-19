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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars Peynir Müzesi'ni ilk yılında 70 bin ziyaretçi gezdi

AA

Kars Peynir Müzesi'ni ilk yılında 70 bin ziyaretçi gezdi

KARS (AA) - CÜNEYT ÇELİK - Gravyer başta olmak üzere çeşit çeşit peynirin üretildiği Kars'ta, tarihi Süvari Tabyası'nda kurulan Türkiye'nin ilk tematik Peynir Müzesi, bir yılda 70 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün talimatıyla turizme kazandırılan tabyada, Mart 2022'de hizmete açılan müzeye yerli ve yabancı ziyaretçiler ilgi gösterdi.

Ahır, içi süt dolu güğümler, yaylalardaki yaşam ve peynir yapımı ile imalatının serüveninin anlatıldığı bölümlerin bulunduğu müze, 1100 metrekare dolaşılabilir alanıyla "dünyanın en büyük peynir müzesi" olma özelliği taşıyor.

Kars'ta üretilen birçok peynire tat veren endemik çiçeklerin de tanıtıldığı müzede, gravyer yapım, peynir salonu, video odası, temsili Kars Garı, Kars bitki örtüsü, Ankara Gazi Garı, Kars evleri, şef ve atölye bölümleri yer alıyor.

Gravyer peynirinin canlandırmalı anlatıldığı müzede, Kars'a özgü bazı peynirlerin de yapımından kesitler bulunuyor.

Girişine konulan temsili gravyer peynirleriyle de ziyaretçilerin ilgisini çeken müzeyi açıldığından beri binlerce ziyaretçi gezdi.

Kars Peynir Müzesi Müdürü Yeşim Koç, AA muhabirine, 1734'te inşa edilen tarihi Süvari Tabyası'nın, bir dönem kent halkı tarafından soğuk hava deposu olarak kullanıldığını, şimdi ise dünya turizmine hizmet eden bir yer haline getirildiğini söyledi.

Müzeler Haftası dolayısıyla vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Koç, inanılmaz bir ilgiyle karşılaştıklarını, ziyaretçilerin müzeyi heyecanla gezdiğini belirtti.

Bazı ziyaretçilerin "Peynirin de müzesi olur muymuş" diyerek girdikleri müzede şaşırdıklarını aktaran Koç, "Yerli ve yabancı ziyaretçilerimiz var. Karavanlarla ziyaretlerini gerçekleştiriyorlar. Peynir yapımıyla alakalı görseller çok dikkati çekici. Hepsi yüksek teknolojiyle üretilmiş gerçeğe birebir uyan heykellerimiz ve maketlerimiz var." diye konuştu.

"Dünyanın 18. peynir rotası" olarak tescillenen Kars Peynir Müzesi'nin turizm açısından önemini vurgulayan Koç, şöyle devam etti:

"Burası alan olarak dünyanın en büyük peynir müzesi ve ziyaretçilerimiz yaklaşık 1100 metrekarelik bir alanı dolaşıyor. Etkinlik ve dış alanla beraber yaklaşık 3 bin metrekareyi buluyor. Geçtiğimiz sene mart ayında açılan peynir müzemizi bu güne kadar 70 bin kişi ziyaret etti. Bu bizim için gerçekten çok sevindirici bir rakam. Burası gerçekten görülmeye değer bir müze, çünkü Türkiye'deki tek tematik peynir müzesidir."

Kars'a gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerden müzeyi gezmelerini isteyen Koç, "Burada özellikle dünyanın 18. peynir rotası da düzenlenecek ve bir ayağı da Kars Peynir Müzesi olacak. Sarıkamış'tan başlayıp Çıldır'a kadar uzanan buradaki mandıralar dolaşılacak. Rota kapsamında ziyaretçilerimiz, yaylalara çıkılıp ne şekilde peynirlerin üretildiği, hangi bitkilerin olduğuna dair birtakım bilgileri de öğrenebilecek." ifadelerini kullandı.

Müzenin yapımında görev alan Kafkas Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Asya Çetinkaya ise Türkiye'deki gravyer peynirinin yüzde 95'inin Kars'ta yapıldığını belirtti.

Müzede, bölgede en çok yetiştiriciliği yapılan büyükbaş hayvanlardan yöreye özgü bitki türlerine kadar her şeyi sergilediklerini ifade eden Çetinkaya, şunları aktardı:

"Bu yönüyle Türkiye'de bir ilk olması bizim için sevindirici. O kadar uğraşıp ortaya güzel bir eserin çıkarılması ve bunun insanlar tarafından ilgiyle karşılanması, Kars'a ait bazı değerlerin gün yüzüne çıkartılması, insanlara tanıtımında rol almak, ayrı bir zevk."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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