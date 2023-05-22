Kars'ta cezaevinde tekstil atölyesi açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars'ta cezaevinde tekstil atölyesi açıldı

AA

Kars'ta cezaevinde tekstil atölyesi açıldı

KARS (AA) - Kars'taki T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tekstil atölyesi açıldı.

Cezaevinde kurulan tekstil atölyesiyle hükümlülerin topluma kazandırılması, iş ve meslek sahibi olmaları amaçlanıyor.

Vali Türker Öksüz, açılışta yaptığı konuşmada, ceza infaz kurumlarının artık sadece cezanın çekildiği bir yer olmadığını, aynı zamanda okul ve rehabilitasyon merkezi olarak önemli roller üstlendiğini söyledi.

Tekstil atölyesinde hükümlülerin sosyalleşme imkanı bulduğunu ifade eden Öksüz, "Buralarda dini hizmetler, manevi hizmetler, örgün ve yaygın eğitim programları verilmektedir. Sosyal faaliyetler, kütüphane, kurs gibi imkanlarla faaliyetler yürütülüyor. Hükümlülerimizi nitelikli iş gücü haline getirebilirsek, bunların daha sonra toplumsal yaşama uyumu, entegrasyonu da bir o kadar kolay olur ve üretme isteklerini geliştirmiş olarak topluma kazandırmış oluruz." diye konuştu.

Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Amanvermez de hükümlülerin sosyalleşmesini teşvik etmek amacıyla açık ceza infaz kurumunda çeşitli mesleki ve sosyal aktiviteler düzenlendiğini belirterek, "Bununla amaç, hükümlülerin salıverilmelerinden sonra nitelikli iş gücü olarak istihdam edilebilmelerini kolaylaştırmak ve üretme isteklerini geliştirerek toplumsal yaşama uyumlarını güçlendirmektir." ifadesini kullandı.

Açılışa, Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, cezaevi savcısı Ahmet Kınık ile bazı kurum amirleri katıldı.

Katılımcılar açılışın ardından, hükümlülerin yaptığı el sanatlarının bulunduğu sergiyi gezdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Köyde 10 günde 70 buzağı öldü, inceleme başlatıldı
YEREL HABERLER Köyde 10 günde 70 buzağı öldü, inceleme başlatıldı
Kars'ta aç kalan kurtlar atın yavrusunu yaraladı
YEREL HABERLER Kars'ta aç kalan kurtlar atın yavrusunu yaraladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.