Kars'ta öğrencilerin bulduğu saksağan yavruları tedaviye alındı

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KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde öğrencilerin uçamaz halde bulduğu iki saksağan yavrusu tedavilerinin ardından doğaya bırakılacak.

Sarıkamış Şehit Taner Baran Yatılı Bölge Okulu bahçesinde iki saksağan yavrusu bulan öğrenciler, uçamayan kuşları Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parklar Şefliği ekiplerine ulaştırdı.

Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alınan kuş yavruları, uçmaya başladığında bulunduğu bölgede doğaya salınacak.

Okul müdürü Ahmet Yıldız, öğrencilerin uçamaz halde buldukları yavru saksağanları yetkililere ulaştırdıklarını belirterek, "İnşallah tez zamanda sağlıklarına kavuşur ve doğaya bırakılır." dedi.

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