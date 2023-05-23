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Kars'ta Kuyucuk Gölü çalıştayı düzenlendi

AA

Avrasya-Afrika göç yolunda birçok kuş türüne ev sahipliği yapan, Türkiye'nin 13'üncü Ramsar Alanı olarak koruma altına alınan Kuyucuk Gölü'nün Sulak Alan Yönetim Revizyon Planı Projesi'nin kapanış çalıştayı yapıldı.

Kars'ta Kuyucuk Gölü çalıştayı düzenlendi

KARS (AA) - Avrasya-Afrika göç yolunda birçok kuş türüne ev sahipliği yapan, Türkiye'nin 13'üncü Ramsar Alanı olarak koruma altına alınan Kuyucuk Gölü'nün Sulak Alan Yönetim Revizyon Planı Projesi'nin kapanış çalıştayı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü Hassas Alanlar Dairesi Başkanı Mehmet Özdemir, kentteki bir otelde düzenlenen çalıştayda, Türkiye'de şu ana kadar tescili yapılmış 105 sulak alanın bulunduğunu söyledi.

Bu alanların içinde doğal, yapay, sürekli devamlılığı ve mevsimsel olanların bulunduğunu dile getiren Özdemir, aynı zamanda kış dönemlerinde sulak alan özelliği gösterip, yazın kuruyan sulama alanlarının da bulunduğunu belirtti.

- "Kayıt altına alacağız"

Sulak alanların, hem Ramsar Sözleşmesi'nde hem de Çevre Kanun'unda tanım olarak yer aldığını ifade eden Özdemir, "Genel Müdürlüğümüz, bütün Türkiye'de Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği dahilinde sulak alanlarımızı korumayı, yönetmeyi ve sürdürülebilir bir şekilde kullanmayı taahhüt eder. Ülkemizdeki tüm sulak alanı olabilecek, sulak alan özelliği gösteren yerlerin önce etüt envanterini yapmamız gerekiyordu buna başladık. Bununla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bu yılın sonuna kadar ülkemizde ne kadar sulak alan var hepsi tespit edilmiş olacak ve bunları kayıt altına alacağız." diye konuştu.

Özdemir, sulak alanları iklim değişikliği etkilerinden korumak için el birliğiyle hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürü Okan Gün ise Kars'ta av ve yaban hayatı faaliyetlerinin yürütülmesi, sulak alanların korunması ve geliştirilmesi kapsamında çalışma yürüttüklerini söyledi.

Kuyucuk Gölü'nün 2019'da tamamen kurumasıyla ilgili Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve Kuzey Doğa Derneğinin katkılarıyla bir sondaj çalışması yapıldığını dile getiren Özdemir, "Gölün 2020 yılında, yüzde 60-70 su seviyesinde olduğunu tespit ettik." dedi.

Çalıştaya, DSİ 24. Bölge Müdürü Serdar Kotan ile bazı kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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