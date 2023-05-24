Kars'ta yasa dışı yollardan yurda sokulan örümcek maymunu ele geçirildi

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KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yasa dışı yollardan yurda sokulan örümcek maymunu ele geçirildi.

Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kars-Erzurum kara yolunun Sarıkamış ilçesi yakınlarında yaptıkları araç kontrolünde, bir yolcu otobüsü bagajında R.S'ye ait karton kutu içerisinde örümcek maymun buldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğüne bağlı Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim edilen örümcek maymunu, Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

R.S'ye 5 bin 200 lira idari para cezası uygulandı.

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