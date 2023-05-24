Kars'ta yaralı bulunan atmaca tedaviye alındı

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KARS (AA) - Kars'ın Selim ilçesinde yaralı halde bulunan atmaca tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Selim Tren İstasyonu yakınındaki çalılıklar içinde uçamaz halde atmaca bulan vatandaşlar, yaralı hayvanı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parklar Şefliği ekiplerine ulaştırdı.

Kanadından yaralı olduğu tespit edilen atmaca, Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı.

Atmaca, tedavisinin ardından bulunduğu yerde doğaya salınacak.

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