Kars'ta inşaatın temel kazısında top mermisi bulundu

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KARS (AA) - Kars'ta bir apartman için kazılan temelde, Osmanlı-Rus Savaşı döneminden kaldığı değerlendirilen patlamamış top mermisi bulundu.

Halitpaşa Mahallesi Uçar Sokak'ta Şahin Ordukaya'ya ait binanın temel kazısını yapan işçiler patlamamış top mermisine rastladı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerince söz konusu alanda çevre emniyeti sağlandı.

Osmanlı-Rus Savaşı döneminden kalmış olabileceği değerlendirilen top mermisi daha sonra uzman ekiplerce güvenli alana götürülerek kontrollü şekilde imha edildi.

Top mermisinin imha edilmesi sonrası inşaat çalışmalarına devam edildi.

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