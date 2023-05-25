Kars'ta Türk Mutfağı Haftası'nda yöresel yemekler tanıtıldı

KARS (AA) - Kars'ta "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında yörenin tespit edilen 170 yemeğinden 140'ının tanıtımı yapıldı.



Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde, Kars Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda bir otelde "Kars Yemekleri Sergisi" gerçekleştirildi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, programda, Kars'ın yöresel yemekler konusundaki zenginliğine dikkati çekti.



Kars'ın Anadolu'nun Kafkaslara açılan kapısı olduğunu ifade eden Öksüz, "Kars, hakikaten birçok medeniyetin, kültürün başkenti, kavşak noktası. Dolayısıyla bu kültürel zenginlik, bu medeniyet elbette yemeklere de yansımış durumda. Biz çok zengin bir mutfağa sahibiz. Kültürel ve tabii varlıklarımızla bir açık hava müzesiyiz. Aynı zamanda yöresel yemekler açısından da zengin bir kültürü içimizde barındırıyoruz. Bu açıdan çok mutluyuz." dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin de "Yörede Kars'a özgü 170 yemek unsuru tespit ettik. Bunlardan 140'ını bugün burada tanıttık, tamamen bölgeye has yöresel ve doğal ürünlerden oluşan bir Kars mutfağını oluşturduk." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, protokol üyeleri sergiyi gezerek Kars yemekleri hakkında bilgi aldı.

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