Kars'ta PKK/KCK operasyonunda 11 zanlı yakalandı

KARS (AA) - Kars'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi amacıyla çalışma başlattı.
Bu kapsamda, PKK/KCK'ya finans sağlayan 1, terör örgütüne yardım yataklık yapan 4 ve örgüt propagandası yapan 6 şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında 11 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.