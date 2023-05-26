Kars'ta minik piyanistler hünerlerini sergiledi

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KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Gençlik Merkezi'nde yaklaşık 5 aydır kurs gören 20 ilkokul öğrencisi, piyanodaki hünerlerini gösterdi.

Sarıkamış Gençlik Merkezi salonunda düzenlenen ve ilkokul öğrencilerinden oluşan koroda yer alan minik piyanistler, dünya klasiklerinden eserleri dinleyicilerin beğenisine sundu.

Minik piyanistlere, kurs öğretmenleri de Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği türkülerle eşlik etti.

Programda halk oyunları eğitimi alan öğrenciler de zeybek oynadı, Kafkas dans gösterisi yaptı.

Gençlik Merkezi Müdürü Bülent Yıldırım, programda, Türk milletinin, Atatürk'ün Samsun'a ayak basmasıyla bağımsızlık ateşini yaktığını söyledi.

Minik öğrencilerden oluşturulan koronun da bu ruhu sanatla pekiştirdiğini ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Atatürk'ün 16 Mayıs 1919'da İstanbul'dan başlayan yolculuğu Türk milleti için kurtuluş döneminin başlangıcı olmuştur. Milli Mücadele'nin resmen başlatıldığı tarih olan 19 Mayıs 1919'da, yüreği bağımsızlık sevdasıyla çarpan bir milletin önünde hiçbir gücün duramayacağı, dünyaya gösterildi. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize rahmet, hayatta olan gazilerimize sağlık diliyorum. Bugün minik piyanistlerimiz, Atatürk'ün sevdiği parçaları öğretmenleriyle piyano başına geçerek bizlere dinletti. 5 aylık kursun sonunda miniklerin başarısı hepimizi gururlandırdı."

Sarıkamış Kaymakamı Doğan Kemelek, minik piyanistlere hediye ve plaket verdi.





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