Kars'ta bir çift Kafkas kıyafetiyle oy kullandı

KARS (AA) - Kars'ta bir çift, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda yöresel Kafkas kıyafetiyle oy kullandı.

Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne Kafkas kıyafetleriyle gelen Cem ve Şeyda Kızılkaya'ya vatandaşlar ilgi gösterdi.

Okuldaki 1140'nolu sandığa giden Kızılkaya çifti, burada oylarını kullandı.

Seçimin ülke için "hayırlı" olmasını dileyen Cem Kızılkaya, "Eşimle birlikte bu dansı, bu kültüre hizmet etmeye devam ediyoruz. Biraz heyecanlıyız, biz de bir ilk yapalım dedik. Bizim için de hoş oldu, inşallah ülkemiz adına hayırlısı olur." dedi.

Açıklamanın ardından Kafkas figürü yapan Kızılkaya çifti, okuldan ayrıldı.



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