Hükümlü ve tutukluların yaptığı eserler Kars Kalesi'nde sergilendi

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KARS (AA) - Kars T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlü ve tutuklular tarafından el emeğiyle yapılan eserler, tarihi Kars Kalesi eteklerinde vatandaşların beğenisine sunuldu.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Kars Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Amanvermez, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ve İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, Kars T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu savcısı Ahmet Kınık ile bazı il protokolü serginin açılışını yaptı.

Kurslarda hazırlanan kara kalem, yağlı boya, filografi, ev tekstili gibi yaklaşık 1000 eser Kars Kalesi eteklerinde bulunan Bedesten'de, vatandaşların beğenisi ve satışına sunuldu.

Öksüz, açılışta yaptığı konuşmada, hükümlü ve tutukluların yaptığı eserlerin sergilendiğini belirterek, "Hükümlü ve tutuklularımızın üretici olması, el emeklerini ortaya çıkarmasıyla hem üretici bir insan olma yönünde adım atmalarına neden oluyor hem de sosyal hayatla toplumumuza kaynaşmaları yönde önemli katkılar sağlıyor." dedi.

Başsavcı Amanvermez ise emeği geçenlere teşekkür ederek, "Kars T Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumunda bulunan hükümlü ve tutuklularımızın İş Yurtları Daire Başkanlığının kurmuş olduğu kurslar kapsamında yapmış oldukları el ürünlerini görmüş olacağız. Ürünler gibi gözle görülür neticeleri yanında infaz aşamasında büyük katkıları var, emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

Sergi, 4 Haziran 2023'e kadar açık olacak.

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