Kars'ta sağanak nedeniyle iş yerleri ve evleri su bastı

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KARS (AA) - Kars'ta etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle 20 iş yeri ile 8 evi su bastı.

Kentte akşam etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle Şehitler, Ortakapı, Sukapı, Yusufpaşa, Yenişehir Mahalleleri ve Cengiz Topal Caddesi olmak üzere yaklaşık 20 iş yeri ve konutların bodrum katlarını su bastı.

Şehitler Mahallesi Hava Meydanı Sokak'taki Asya Apartmanı'nın bodrum katında bulunan iki daire ve kilerleri su ile doldu.

İhbar üzerine su baskının olduğu yerlere belediye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, hasarın meydana geldiği yerlerde suyun tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.

















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