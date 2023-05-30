Kars'ta tatlı su kefallerinin zorlu yolculuğu görüntülendi

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KARS (AA) - Kars Çayı'ndaki balıkların, suyun durgun olduğu alanlara yumurta bırakmak için akıntıya karşı zorlu göçü başladı.

Kars Kalesi'nin arkasındaki eski hidroelektrik santrali önünde biriken balıklar, burada üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek güvenli alanlara çıkmaya çalışıyor.

Çaydaki yolculuk sırasında karşılarına çıkan engelleri adeta zıplayarak aşmaya çalışan tatlı su kefalleri, ortaya koydukları mücadeleyle izleyenleri kendine hayran bırakıyor.

Bölgedeki martı ve balıkçıl kuşları, göç yolundaki balıkları zıpladıkları sırada yakalayarak beslenmeye çalışıyor.





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