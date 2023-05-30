Kars'ta damı çöken ahırdaki çift öldü

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KARS (AA) - Kars'ta toprak damı çöken ahırdaki kadın ve kocası hayatını kaybetti.

Hacı Halil köyündeki toprak damlı bir ahırın çöktüğü ihbarı üzerine, bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri, göçükte yaptıkları çalışmada, Bey Kençi (85) ile Yeter Kençi'nin (82) cenazesine ulaştı.

Enkazdan çıkarılan cenazeler, otopsi yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Köy muhtarı Hasan Kars, köyde dün yoğun sağanağın etkili olduğunu ve bu nedenle toprak yapıların zarar gördüğünü, Kençi çiftinin buzağılarına yem verdikleri sırada ahır damının çöktüğünü anlattı.

Kençi çiftinin 7 çocuğunun da il dışında yaşadığı öğrenildi.

Öte yandan ekipler, ahırda telef olan hayvanları çıkarmak için çalışma yürütüyor.

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