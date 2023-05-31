Prof. Dr. Yunus Kılıç, Türkiye'nin tarım sektörüne ciddi destekler verdiğini belirtti

KARS (AA) - Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Veterinerlik Fakültesi öğretim üyesi ve 27. Dönem AK Parti Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, Türkiye'nin 20 yıldır tarım sektörüne ciddi destekler verdiğini belirtti.

Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, özellikle 1980'den sonra kırsalın hızla boşalmasıyla birçok sebepten dolayı tarımla uğraşan insan sayısının azaldığına işaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle tarım sektörünün 20 yıldır belli bir noktaya geldiğini ifade eden Kılıç, şunları kaydetti:

"Türkiye 20 yıldır tarıma müthiş destekler veren bir ülke oldu. Tarımda 35 milyar dolarlık ihracat yapabilecek seviyeye geldik. Oysa 2002 yılında Türkiye'nin bütün sektörlerdeki toplam ihracatı zaten 36,5 milyar dolardı. Avrupa Birliği tarıma destek ortalaması gayri safi milli hasılanın 0,65'i iken Türkiye'de bazı yıllarda bu rakam yüzde 1,5’e ulaştı. Bu aslında Türkiye'nin kırsalı ne kadar iyi desteklediğini tam olarak ifade etmektedir. Tarımda böyle yüksek oranlarda desteklemenin yanı sıra vatandaşın kırsala daha fazla bağlanmasını sağlayacak bir model üzerinde uzun süredir çalışıyorum. Bu da gelir garantili üretim modellerine geçilmesidir. Buna şiddetle ihtiyacımız var."

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