Kars'ta kuzu göbeği mantarı mevsimi

KARS (AA) - Kars’ın Sarıkamış ilçesinde vatandaşlar, ormanlık alanda yetişen kuzu göbeği mantarını toplamaya başladı.



Mescitli, Acısu, Suludere ve Handere bölgesindeki 2 bin 500 rakımlı ormanlık alanda yetişen kuzu göbeği mantarı, yağışların durumuna göre her yıl mayıs ve haziran aylarında toplanıyor.

İlçedeki alıcılar, yöre halkı tarafından toplanan mantarları kilosunu yaş olarak 150-200, kuru olarak ise 500-500 liradan satışa çıkarıyor.

Mantar alıcısı Abdulkadir Aygün, AA muhabirine, ormanlık alanda yetişen mantarı, yöre halkından satın aldıklarını söyledi.

Yağmurların ardından bölgedeki ormanlık alanda mantar bereketi yaşandığını ifade eden Aygün, "Bu sene çok yağış olduğu için kuzu göbeği mantarı çok bol oldu. Türkiye genelinde de Sarıkamış'ta da bolca çıktı. Geçen yıla göre fiyatları yarı yarıya düşse de köylülerimiz boş durana kadar ormandan toplayıp getiriyorlar. Hem aile hem de ülke ekonomisine katkısı oluyor. Toplanmasa neticeden ormanda kalıp çürüyecek." dedi.

Mantar toplayan vatandaşlardan Hakan Köse’de ilçede hafta boyunca yağmurun etkili olduğun belirterek, "Güneşin açmasıyla kuzu göbeği mantarları ormanda kendini gösterdi. Bizim için de bereketli bir gün oldu. Yarından sonra da toplamaya devam edeceğiz. İnşallah daha çok toplayacağız." diye konuştu.

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