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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Okul Sporları Gençler Curling Türkiye Şampiyonası Kars'ta başladı

AA

Okul Sporları Gençler Curling Türkiye Şampiyonası Kars'ta başladı

KARS (AA) - Kars'ta Okul Sporları Gençler Curling Türkiye Şampiyonası başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Daire Başkanlığınca Kars Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Kars Olimpik Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen müsabakalara, genç kızlar, genç erkekler ve karma kategorilerinde 7 ilden 35 takım ve 150 sporcu katıldı.

Seremoninin ardından sporcular, Türkiye'nin en iyisi olabilmek için yarıştı.

İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, açılışta yaptığı açıklamada, sporun çocukların gelişimine önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Sporculara başarı dileyen Acay, "Çocukluğumuzda oynadığımız mahalle oyunları son zamanlarda tabandan yukarıya doğru böyle spor salonlarına taşındı. Geriye baktığımızda bizim çocukluğumuzda mahalle kültürüyle büyüyüp, oynadığımız oyunları böyle salonlara dönüştürülmesi gerçekten çok anlamlı, sizlerin gelişimine çok katkı sağlayacağını düşünmekteyim." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Ömer Saltık ise , Kars'ta bir ilk gerçekleştirdiklerini belirterek, "Yapılan organizasyonun dostluk, kardeşlik ve centilmenlik çerçevesinde fair-play ruhuyla, sakatlık yaşanmadan tamamlanmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Saltık, Türkiye'nin farklı kentlerinden gelenlere maçlardan fırsat buldukça Kars'ı gezmeyi tavsiye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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