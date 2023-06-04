Kars'taki Karakurt HES Barajı'nda su seviyesi yükseldi

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KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Karakurt HES Barajı'nda su seviyesinin yükselmesiyle eski yerleşim yeri su altında kaldı.

Aras Nehri üzerinde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 8 Şubat 2020'de yapımı tamamlanarak faaliyete geçen Karakurt Barajı'nda yağışların etkili olmasıyla su seviyesi yükseldi.



İlçeye 28 kilometre uzaklıkta yer alan Karakurt köyü de baraj nedeniyle su altında kalmıştı. Zaman içerisinde suların azalmasıyla ortaya çıkan eski yerleşim yerindeki evler, ağaçlar ve cami yağışların ardından yeniden su altında kaldı.

Söz konusu köyün üst kısmındaki 10 hanede ise hala vatandaşlar yaşamlarını sürdürüyor.

Köy sakinlerinden Salih Özdemir, AA muhabirine, yağışlardan önce su seviyesinin çok düşük olduğunu belirterek, "Şu an gördüğünüz gibi köyümüz su altında kaldı. Caminin minaresi nerdeyse kaybolacak." dedi.

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