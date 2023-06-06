Kars 36 Spor, teknik direktör Mikail Üzümcü ile anlaştı

2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!

İş yerleri için kira zam oranı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARS (AA) - Kars 36 Spor, teknik direktör Mikail Üzümcü ile bir sezonluğuna anlaştı.

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinde Kars 36 Spor Kulüp Başkanı Ali Uçum, gazetecilere, yeni sezona iddialı hazırlandıklarını belirtti.



Ligin başarılı ekiplerinden Rize Özel İdare Spor'un teknik direktörü Mikail Üzümcü ile anlaştıklarını ifade eden Uçum, "Hedefe oynayan bir takım yapma yolunda ilk hamlemizi yapmış olduk. Tesisleşme ve hedefe oynayan takım vizyonuyla uzun bir maratona çıkarken, bütün hemşerilerimizi ve taraftarlarımızı bu yolda bizlerle kader birliği yapmalarını bekliyor ve arzu ediyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından teknik direktör Üzümcü, yeşil-beyazlı ekibe bir sezonluğuna imza attı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.