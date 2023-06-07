Kars'ta bir bozayı yavrularıyla çöplükte beslenirken görüntülendi

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KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yavrularıyla çöplükte beslenen bozayı kameralara yansıdı.

Sarıçam ormanlarında yaşayan bozayılar, zaman zaman yiyecek bulabilmek için ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Acısu mevkisindeki şehir çöplüğüne iniyor.

Üç yavrusu ile çöplüğe inen bir anne bozayı, burada bir süre beslendikten sonra ormanlık alana giderek gözden kayboldu.

Vatandaşlardan Selçuk Çakıcı AA muhabirine, çöplüğün bozayıların beslenme alışkanlıklarına zarar verdiğine işaret ederek, yaban hayvanlarının bu şekilde doğal beslenmeyi unuttuğunu belirtti.

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