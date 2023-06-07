Kars'ta 2 bin 700 rakımda yaz mevsiminde karla mücadele devam ediyor

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KARS (AA) - Kars'ın Selim ilçesinde, yayla yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri, yaz mevsiminde karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Türkiye'de kışın en sert ve çetin geçtiği iller arasında yer alan Kars'ta, karla mücadele çalışması devam ediyor.

Selim ilçesine bağlı Akçakale köyü yaylası ile Allahuekber Dağı Şehitliğine giden yaklaşık 2 bin 700 rakımlı yolda, ekipler kar temizleme çalışması başlattı.

Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu yolda temizlik yapan ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yolu ulaşıma açtı.



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