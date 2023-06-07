Kars'ta çok sayıda suçtan aranan ve polise ateş ederek kaçan zanlı tutuklandı

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KARS (AA) - Kars'ta, 50'den fazla suç kaydı bulunan ve yakalanması için düzenlenen operasyonda polise ateş açarak kaçmaya çalıştığı sırada kovalamaca sonucu gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "eşe karşı kasten yaralama, eşini ve çocuklarını rehin alma, eşinin ve kayınvalidesinin ikametine yönelik kurşunlama ve toplum güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde ateş etme" gibi 6 farklı olaya karışan ve 50'nin üzerinde suç kaydı bulunan M.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan çalışmada, İstasyon Mahallesi Bahri Dağdaş Caddesi'nde olduğu belirlenen M.K'nin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Kendisini yakalamak isteyen polislere ateş ederek kaçmaya çalışan M.K, kovalamaca sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan, üst aramasında ise silah ve uyuşturucu bulunan M.K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

M.K'nin, 2021'de de polislere yönelik silahla ateş etme olayına karıştığı öğrenildi.

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