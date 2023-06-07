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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars-Erzurum kara yolu kaza yapan tır nedeniyle bir süre ulaşıma kapandı

AA

Kars-Erzurum kara yolu kaza yapan tır nedeniyle bir süre ulaşıma kapandı

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen kaza nedeniyle Kars-Erzurum kara yolunda bir süre ulaşım sağlanamadı.

Mahmut Dip idaresindeki 31 RG 052 plakalı iplik yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Yolda sürüklenen tır, Kars-Erzurum kara yolunu trafiğe kapattı. İhbar üzerine, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Dip, sağlık ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri ise yolda güvenlik önlemi aldı.

Devrilen tırın, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kaldırılmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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