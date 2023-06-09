Kars'ta "Türkiye Çevre Haftası" kapsamında temizlik yapıldı

KARS (AA) - Kars'ın Selim ilçesinde, "Türkiye Çevre Haftası" dolaylısıyla ilçe protokolü ve öğrencilerce çevre temizliği yapıldı.

Selim Kaymakamı Mubin Demirkıran ve Belediye Başkanı Coşkun Altun, öğretmenler, ilk, orta ve lise öğrencileri, Selim Tren istasyonu piknik alanında temizlik yaptı.

Toplanan çöpler, Selim Belediyesi çöp araçlarına yüklendi.

Başkan Altun, insanlarda çevre bilincini oluşturmak için etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Temennimiz burayı temizledikten sonra pikniğe gelen vatandaşlarımızın nasıl bulmak istiyorsa öyle bırakmalarıdır. Ne yazık ki çevreye duyarsızlık olduğunu görüyoruz. Çocuklarımızla temizlik yapıyoruz ama vatandaşlarımızdan ricamız burayı kullandıkları zaman çevreye duyarlı olmalarıdır." dedi.

Selim Kazım Karabekir Yatılı Bölge Ortaokul Müdürü Kemal Yeşil de "Doğanın, çevrenin temiz olmasının ve bu çöplerden kurtulmanın ne kadar önemli olduğunu ve bu etkinlerin ne kadar önemli olduğunu kendi gözümüzle gördük." diye konuştu.

Öğrencilerden Gül Canlı ise "Piknik yapanların mangal yaktıkları zaman daha dikkatli olmaları çevreyi kirletmemeleri lazım." ifadelerini kullandı.

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