Asboğa Gölü rengarenk çiçek ve göçmen kuşlarla şenlendi

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KARS (AA) - Sarıkamış ilçesindeki Asboğa Gölü, yağmurların ardından rengarenk çiçekler ve göçmen kuşlarla şenlendi.

Sarıkamış ilçe merkezinden 11 kilometre uzaklıktaki 2007 rakımda,13 bin 800 metrekarelik alana sahip Asboğa Gölü, bugünlerde Sakarmeke, Angut, Kızıl boyun batağan ve Yeşilbaş ördek gibi birçok göçmen kuşunun gelmesiyle canlanmaya başladı.

Göçmen kuşlara barınma ve üreme imkanı da sunan göl, doğa fotoğrafçıları ve kuş gözlemcilerini ağırlıyor.

Doğa Fotoğrafçısı Hasan Cellat, AA muhabirine, Asboğa Gölü’nün özellikle bu mevsimde çok renkli olduğunu söyledi.

Cellat, Sarıkamış’ın doğasını fotoğraflamaya devam ettiklerini belirterek, "Geçen gün Mescitli bölgesinde gelincik tarlalarını fotoğraflamıştık. Bugün ise Asboğa Gölü'nde göçmen kuşların konakladığı yerde onları rahatsız etmeden doğayla bütünleşerek fotoğraflamaya çalışıyoruz. Gerçekten çok güzel bir doğa, herkesi bekleriz." diye konuştu.

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