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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars'ta hortum ağaçları kökünden söktü

AA

Kars'ta hortum ağaçları kökünden söktü

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen hortum, ağaçları kökünden söktü, parktaki kamelyaları yıktı, bazı mahallelerde de dolu etkili oldu.

Sarıkamış'ta İnönü Mahallesi'nde bulunan millet bahçesinde aniden oluşan hortum, ağaçları kökünden söktü.

Bahçede belediye tarafından yapımı devam eden kamelyalar çamların altında kaldı, polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Mahalle sakinlerinden Nurettin Kaya, AA muhabirine, "Kamelyada otururken karşıda bir eski binanın sacları üzerimize geldi. Sonra bizi döndürerek havaya kaldırdı gördüğünüz gibi ağaçları yıktı. Dereye doğru koştuk, çamlar üzerimize düşseydi ölmüştük." dedi.

Nurettin Yurt ise millet bahçesini komple hortumun sardığını, bir anda saclar, kamelyaların havada uçuştuğunu, ağaçların yerlere serildiğini söyledi.

Öte yandan İstasyon Mahallesi'nde etkili olan dolu çevreyi beyaza bürüdü. Vatandaşlar küreklerle evlerinin bahçelerinde dolu yığınlarını temizledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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