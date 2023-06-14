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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kafkas Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

AA

Kafkas Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

KARS (AA) - Kafkas Üniversitesinde (KAÜ) 2022-2023 mezuniyet töreni yapıldı.

Üniversitenin kapalı spor salonunda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, burada yaptığı konuşmada, Kafkas Üniversitesinin, kurulduğu 1992 yılından bu yana her alanda büyük gelişmeler kaydettiğini ifade ederek "KAÜ gerek Kars gerekse ilçelerdeki yerleşkelerinde bugün sahip olduğu 930 akademik, değişik kadro ve unvanlarda toplam 2 bin 132 personeliyle hizmet vermektedir. KAÜ, birçoğu gönül coğrafyamızdan olan yaklaşık 1500 yabancı uyruklu olmak üzere yaklaşık 20 bin öğrencisiyle Doğu Anadolu'nun önemli üniversitelerinden biri haline gelmiştir." dedi.

- "Türkiye Yüzyılı'mızda gençlerden devlet ve millet olarak bazı beklentilerimiz var"

Yerel, ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmalarda Kafkas Üniversitesinin önemli rol oynadığını anlatan Öksüz, "Kars'ın sahip olduğu toplumsal, tarihsel ve kültürel değerlerimizin tanıtılması, turizm ve hayvancılığın gelişmesi, sosyal, kültürel ve ekonomik hedeflerimize ulaşabilmemiz için Kafkas Üniversitemizin üstlendiği büyük rolü daha ileri seviyelere taşıyacağına yürekten inanıyorum. Türkiye Yüzyılı'mızda gençlerden devlet ve millet olarak bazı beklentilerimiz var elbette. Kendinize, ailenize ve ülkenize karşı sorumluluğu olan bireyler olarak önemli görevler alacaksınız, bilimsel bilgi ve becerilerinizi en iyi şeklide kullanırken, aynı zamanda sabırlı, hoşgörülü, şefkatli, merhametli, özellikle de insan sevgisi ile hareket etmeniz oldukça önemlidir." ifadesini kullandı.

KAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, üniversitenin 30 yılı aşan eğitim ve öğretim kurumu olmanın haklı gururunu yaşadığını belirterek şöyle devam etti:

"Kuruluşundan günümüze üniversitemiz her türlü faaliyetlerini anayasamızın kanunlarına göre yürütmektedir. 30 yılı aşkın bir eğitim öğretim kurumu olduğundan üniversite yerleşkemiz, personel, öğrenci ve fiziki mekan açısından önemli bir büyüme ve gelişme kaydetmiştir. Üniversitemizde eğitim öğretim, araştırma ve uygumla faaliyetleri 11 fakülte, bir devlet konservatuarı, 3 yüksekokul, 9 meslek yüksekokulu, 3 enstitü ve 29 araştırma ve uygumla merkezinde sürdürülmektedir. 2022-2023 eğitim öğretim yılında ön lisans, lisans, lisansüstü eğitimde toplam 20 bine yakın öğrenciyle akademik yılımızı tamamlıyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere hediyeler takdim edildi.

Daha sonra öğrenciler mezuniyet kepi atarak sevinç yaşadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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