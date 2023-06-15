Kars'ta eşi ve kayınbiraderini öldüren zanlı ile babası tutuklandı

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KARS (AA) - Kars'ın Selim ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi ve kayınbiraderini öldürüp kaçan zanlı ile kendisine yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen babası tutuklandı.

Eski Gazi köyünde, daha önce İstanbul'da tartıştığı ve baba evine dönen 4 çocuk annesi 28 yaşındaki eşi Ö.B. ile kayınbiraderi Z.Y'yi öldüren M.B, ile babası O.B'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen baba ve oğlu, yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten adam öldürme" suçundan tutuklanacak cezaevine gönderildi.

Selim ilçesinde 11 Haziran'da barışmak üzere geldiği Eski Gazi köyünde tartıştığı eşi Ö.B. ve kayınbiraderi Z.Y'i pompalı tüfekle öldüren M.B, babası O.B. ile olayın ardından kaçmış, jandarma ekiplerince kırsal arazide yapılan aramada baba ve oğlu 12 Haziran'da yakalanmıştı.

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