Sarıkamış'ın Alisofu köyünde başarılı öğrenciler ödüllendirildi

KARS (AA) - Sarıkamış'ın Alisofu köyünde öğrenim gören başarılı öğrenciler ödüllendirildi.
Alisofu Köyü İlk ve Ortaokulunda düzenlenen törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok, İlçe Jandarma komutanı Binbaşı Gürkan Irak, daire amirleri, öğretmen ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok, törende, Sarıkamış'ta 13 bin öğrencinin karnesini alarak tatile girdiğini, eğitimin bütün toplumun ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, merhum Fevzi Çamlı'yı rahmetle anarak ailesine teşekkür etti.
"Geleneksel Fevzi Çamlı Başarı Ödülleri" kapsamında sınıflarında birinci olan çocuklara ödülleri verildi, mezun olan öğrenciler kep attı.
Çamlı'nın kardeşi emekli öğretmen Mehmet Çamlı da ağabeyinin sağlığında başlattığı eğitime katkı etkinliğini kardeşleri olarak devam ettirmeye çalıştıklarını belirtti.