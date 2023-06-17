Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars, Ardahan ve Iğdır'da doğa turizmi hareketliliği

AA

Kars, Ardahan ve Iğdır'da doğa turizmi hareketliliği

KARS (AA) - KuzeyDoğa Derneğinin ekoturizm gezisi kapsamında Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen doğaseverler, Kars, Iğdır ve Ardahan bölgesinin tarihi yerlerini gezdi, doğasını ve yaban hayatını tanıma fırsatı buldu.

ABD Utah ve Koç üniversiteleri öğretim üyesi ile Kuzey Doğa Derneği Başkanı Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu'nun öncülüğünde bölgeye gelen doğaseverler, "serhat" illerindeki tarihi, turistik ve ekolojik yerleri gezdi.

Şekercioğlu, AA muhabirine, bölgede ekoturizmin gelişmesi anlamında bu etkinliklerin önemli olduğunu söyledi.

25 kişilik ekiple 4 gün süren geziyi anlatan Şekercioğlu, "Kuyucuk Gölü, Aras Kuş Cenneti ve Kağızman Çengilli köyündeki kilise ve gölü gördük. Ekip olarak şimdi Sarıkamış'tayız, vaşak, kurt, bozayı çalışmalarını yerinde görecekler. Bozayı görmeyi ümit ediyoruz. Keklik Vadisi ekoturizm alanı bizim için de sürpriz oldu. Çok güzel yürüyüş yolları yapılmış. Emniyetli gözlem seyir terasları yapılmış. Bu muhteşem vadiyi şelaleyi ben arkadaşlarımla siftahını yaptık." diye konuştu

Geziye katılanların kendisi gibi Robert Koleji mezunlarından oluştuğunu anlatan Şekercioğlu, "30. yıl mezuniyet gezisini bu sene Kars, Iğdır, Ardahan’da yapmak istedim. Yıllardır buraya gelmek isteyen birçok arkadaşım vardı. Özellikle bu bölgenin doğasını, yaban hayatını yaşamak, bölgenin yemeklerini tatmak istediler." dedi.

Doğaseverlerden Hürol Ayaz, Sarıkamış'ı çok beğendiklerini ifade ederek, "Sarıkamış'ın doğası inanılmaz çok güzel korunması ve aynı zamanda KuzeyDoğa Derneği gibi burada vahşi hayata bakan bir dernek olması büyük şanstır." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

KARS'TA SAĞANAK VE DOLU; DERE TAŞTI, 7 EVİ SU BASTI  
YEREL HABERLER KARS'TA SAĞANAK VE DOLU; DERE TAŞTI, 7 EVİ SU BASTI  
Kars'ta sağanak ve dolu; dere taştı, 7 evi su bastı
YEREL HABERLER Kars'ta sağanak ve dolu; dere taştı, 7 evi su bastı
Kars’ta sel nedeniyle bazı evleri su bastı
YEREL HABERLER Kars’ta sel nedeniyle bazı evleri su bastı
Sarıkamış'ın Alisofu köyünde başarılı öğrenciler ödüllendirildi
YEREL HABERLER Sarıkamış'ın Alisofu köyünde başarılı öğrenciler ...
Kars’ta sağanak ve dolu etkili oldu
YEREL HABERLER Kars’ta sağanak ve dolu etkili oldu
Kars'ta kablo hırsızlığı yapan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Kars'ta kablo hırsızlığı yapan zanlı tutuklandı
Kars'ta eşi ve kayınbiraderini öldüren zanlı ile babası tutuklandı
YEREL HABERLER Kars'ta eşi ve kayınbiraderini öldüren zanlı ile ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.