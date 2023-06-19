Kars'taki canlı hayvan pazarında kurban hareketliliği

KARS (AA) - Kars'ta tadilat dolayısıyla bir süredir kapalı olan Kars Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nın yeniden açılmasıyla kurban hareketliliği yaşandı.
Yaklaşık 1 ay şap hastalığı nedeniyle kapalı bulunan hayvan pazarı, 10 gün açık kaldıktan sonra 25 Mayıs'ta başlanan tadilat dolayısıyla tekrar kapatıldı.
Onarım ve tadilatın tamamlanmasıyla açılan hayvan pazarında, sabah erken saatlerde hareketlilik başladı.
Kamyonlara yükledikleri hayvanlarını pazara getiren besicilerle bütçelerine uygun kurban almak isteyen vatandaşlar sıkı pazarlıklar yapıyor.
Kurbanlık satın alan İdris Karadağ, gazetecilere, önceki yıllara göre hayvanların fiyatının arttığını belirterek, "Bu aldığımız hayvan 572 kilo, kilosunu 137 liradan aldık ve İstanbul'a götüreceğiz." dedi.