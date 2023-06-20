Kars'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARS (AA) - Kars'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

D.B.K. yönetimindeki LÖ YN 2013 yabancı plakalı otomobil, İstasyon Mahallesi Taşlı Harman Caddesi'nde C.C.B'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan M.Y. ile D.A.T. yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle caddede trafik bir süre aksadı.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.