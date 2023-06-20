Jandarma Genel Komutanlığı ekipleri, Kars'ta bayram öncesi trafik eğitimi verdi

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KARS (AA) - Kars'ta, Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Dairesi Başkanlığı gezici mobil araçlarında, Kurban Bayramı öncesi trafik güvenliği konusunda vatandaşlar simülasyon aracıyla bilgilendirildi.

Sarıkamış ilçesinde Yeni Cami önündeki meydana komutanlığın iki mobil trafik aracı konuşlandırıldı.

Trafik Dairesi Başkanlığı ekibinin yanı sıra İlçe Jandarma Komutanlığı trafik personeli de simülasyon aracına aldığı vatandaşlara emniyet kemerinin önemini uygulamalı olarak gösterdi.

Çocuklar da mobil trafik eğitim aracındaki sınıfta, trafikte karşılaşabilecekleri tehlikeli durumlar konusunda videolarla bilgilendirildi. Daha sonra çocuklar pedallı küçük araçlara bindirilerek alanda tur attı.

Simülasyon aracına binen vatandaşlardan Ümit Karaca, AA muhabirine, bu etkinliğin çok önemli olduğunu belirterek, "Jandarma komutanlığımız güzel bir organizasyona imza attı, simülasyon aracını test ettik. Emniyet kemerinin ne kadar önemli olduğunu araç içinde çeşitli açılardan uygulamalı gördük. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Eda Ögel de uygulamanın çok güzel olduğunu dile getirerek, "Jandarmamıza teşekkür ediyoruz. Emniyet kemeri önemlidir, herkes taksın." dedi.





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