Kars'ta 26 suçtan 14 yıl 6 ay cezası bulunan hükümlü yakalandı

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KARS (AA) - Kars'ta hakkında 26 suçtan 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) yakaladı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "birden fazla kişiyle silahla tehdit", "konut dokunulmazlığını ihlal", "hırsızlık" gibi 26 suçtan 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Y.A'nın Sarıkamış ilçesindeki bir köyde saklandığını belirleyen JASAT ekipleri, düzenlendikleri operasyonda hükümlüyü yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.A, cezaevine gönderildi.

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