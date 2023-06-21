Kars'ta hortumda hasar gören millet bahçesinde onarım çalışması başladı

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KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde hortum nedeniyle hasar gören millet bahçesinde onarım çalışmalarına başlandı.

Sarıkamış Belediyesi ekipleri, İnönü Mahallesi'ndeki millet bahçesinde 14 Haziran'da meydana gelen hortumun verdiği zararla ilgili tespit çalışmalarını tamamladı.



Kırılan ve köklerinden sökülen asırlık ağaçlar kesilerek ayrıştırıldı, bölgede temizlik çalışması yapıldı. Kamelyaların da hasar gördüğü bahçede onarım çalışması yapılırken, sökülen ağaçların da yerine fidan dikilecek.

Mahalle muhtarı Esat Aydemir, AA muhabirine, millet bahçesinin yer aldığı yaklaşık 100 yıllık alanın en kısa sürede yapılacak çalışma ve düzenlemelerle hizmete gireceğini söyledi.

Aydemir, ilçe halkının bahçeyi bir asırdır piknik alanı olarak kullandığını ifade etti.

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