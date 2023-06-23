Kars'ta sel nedeniyle köy yolları ulaşıma kapandı, araziler zarar gördü

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KARS (AA) - Kars'ın Kağızman ilçesinde, şiddetli yağışın yol açtığı sel nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı, tarım alanlarında hasar oluştu.

İlçede iki gündür aralıklarla etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetini artıran aşırı yağışın açtığı sel nedeniyle Zuvar, Çallı ve Bayam köyü yollarında hasar meydana geldi.

Ulaşıma kapanan Çallı köyü yolunda ise İl Özel İdaresi ekipleri çalışma yaptı.

İlçeye bağlı Karabağ köyünde de derelerin taşmasıyla oluşan sel, tarım arazilerine zarar verdi. Ekili arazilerde hasar tespit çalışması başlatıldı.

Zuvar Mahallesi Muhtarı Abdurrahman Ağadeve, AA muhabirine, aşırı yağışın oluşturduğu sel nedeniyle kapanan yolları özel idare ekiplerinin ulaşıma açmaya çalıştığını belirterek, "Allah bir daha böyle bir afet yaşatmasın. Can ve mal kaybı yok ancak ekin ve yollarda hasar var." ifadelerini kullandı.

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