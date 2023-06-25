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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars'ta kurbanlıklar sıkı pazarlıklarla alıcı buluyor

AA

Kars'ta kurbanlıklar sıkı pazarlıklarla alıcı buluyor

KARS (AA) - Kars'ta uygun fiyata kurbanlık almak için pazara giden vatandaşlar ile besiciler arasında sıkı pazarlıklar yaşanıyor.

Sabahın erken saatlerinde hayvanlarını kamyonlara yükleyip il merkezindeki Alparslan Mahallesi'nde bulunan hayvan pazarına götüren besiciler, kurbanlıklarını satmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Türkiye'nin farklı yerlerinden Kars'taki hayvan pazarına gelen bazı alıcılar ise bayram öncesinde kurbanlıkları alıp memleketlerine götürmek istiyor.

Besiciler ile alıcılar arasında sıkı pazarlık yaşanan pazarda, veteriner hekimlerce çeşitli kontrollerden geçirilen kurbanlıklar, sıkı pazarlık sonucu fiyatta anlaşılması halinde satılıyor.

Halk arasında "peşin hayvan pazarı" olarak adlandırılan alanda satılan hayvanların parası besiciye peşin veriliyor.

- "Pazarda sıkı pazarlıklar yaşanıyor"

Besici Adem Uluçay, AA muhabirine, bayrama sayılı günler kala pazarlığın daha sıkılaştığını, gelenlerin pazardan boş çıkmak istemediğini ifade ederek "Kurbanlıklar bu sene biraz daha yavaş satılıyor. Yem pahalı, hayvanın girdisi çok yüksek, besici de ucuza vermek istemiyor, vatandaşın da alım gücü düştü." dedi.

Bazı vatandaşların kurbanlıkları son günlere bırakarak alacağı kurbanlığın fiyatını aşağı çekmeye çalıştığını anlatan Uluçay, "Canlı hayvanda boğalar 130-135 lira, düve 120-130, inek 80-90 liradan gidiyor. Besiciler satarken zorlanıyor, hayvanlarını bu son günlere bırakanlar da pazarlıkta hiç yukarı çıkmıyor fiyatı aşağıda tutuyor. Pazarda sıkı pazarlıklar yaşanıyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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