Kars'ta hayvan pazarlarında Kurban Bayramı hareketliliği arttı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARS (AA) - Türkiye'de hayvan varlığı açısından öne çıkan iller arasında yer alan Kars'ta, Kurban Bayramı dolayısıyla canlı hayvan pazarlarında hareketlilik arttı.

Kars merkezdeki iki pazar ile Selim ve Sarıkamış ilçelerindeki canlı hayvan pazarlarında bayram öncesi yoğunluk yaşanıyor.

Bayrama iki gün kala hareketliliğin arttığı pazarda, il merkezinin yanı sıra ilçelerden getirdikleri büyük ve küçükbaşlarını satmak isteyen besiciler ile bütçelerine uygun kurbanlık almak isteyenler arasında sıkı pazarlıklar yapılıyor.

Kent merkezindeki Alparslan Mahallesi'nde kurulan hayvan pazarında vatandaşlar, kurbanlıklarını alıp evlerine götürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de yoğunluğun oluştuğu pazar alanlarında güvenlik önlemi aldı.

Kars Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Eren Alp, AA muhabirine, pazar alanlarında yoğunluk oluştuğunu, Türkiye'de de Kars'tan giden hayvanların ilgi gördüğünü söyledi.

Kars'ta kurbanlıkların, uçsuz bucaksız meralar ile yaylalarda beslendiğine dikkati çeken Alp, "Kars hayvanı Türkiye'de en çok tercih edilen hayvandır. Kars'ın elverişli yaylaları, açan çiçeklerle beslenen hayvanlar ilgi görüyor, et lezzeti güzel. Alıcılar tırnak yapısının sağlan olmasını arar, Kars'ta da mera hayvancılığı olduğu için tırnak yapıları da ciğerleri de sağlamdır. Bu hayvanlar yüksek rakımlarda kaliteli otları otluyorlar." dedi.

Besicilerden Hasret Akbulak da pazar alanına 72 küçükbaş kurbanlık getirdiklerini bunlardan 50'sini sattıklarını belirterek "Bazı vatandaşların yeri olmadığı için kurbanlıklarını son güne bırakıyorlar, bizim hem yerimiz hem de kesimhanemiz var. Küçükbaşları 3-5 bin liradan satıyoruz, kilosu 90 liradan gidiyor. Bizim hayvanlar kekik olan dağlarda otladı, daha lezzetli, bilenler ilgi gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Sarıkamış Hayvan Pazarı'nda küçük ve büyükbaşlarını satan besicilerden Miraç Boztoprak da pazara getirdiği 650 kilogramlık büyükbaşının 80 bin liradan alıcı beklediğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.