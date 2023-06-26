Kars'ta iki aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

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KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Mehmet Emin Özkesemen idaresindeki 36 AAV 331 plakalı hafif ticari araç, Kars-Erzurum kara yolu Sarıkamış Asboğa köyü mevkisinde, Mahmut Bayer yönetimindeki 06 BK 4128 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı.



Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Kars ve Sarıkamış'taki hastanelere kaldırıldı.

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