Doğu Anadolu'daki hayvan pazarlarında arife yoğunluğu yaşanıyor

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ERZURUM (AA) - Türkiye'nin önde gelen hayvancılık merkezlerinden Doğu Anadolu'daki kurbanlık pazarlarında arife yoğunluğu yaşanıyor.

Erzurum'da Canlı Hayvan Pazarı'ndaki hareketlilik bayrama bir gün kala arttı.



Sabahın erken saatlerinde hayvanlarını araçlarla getiren besiciler, özenle yetiştirdikleri kurbanlıklarını satmak için alıcılarla sıkı pazarlıklara giriyor.



- Kars

Kars'ta farklı noktalarda kurulan hayvan pazarlarından biri olan Alparslan Mahallesi'ndeki pazarda vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Sabahın erken saatlerinde pazara gelen vatandaşlar kurbanlıklarını aldı, bazıları kurbanlıklarını evlerine el arabası ve otomobillerinin bagajında götürdü.

Besicilerden Orhan Başkutlu, bayram arifesinde yoğunluk olduğunu ifade ederek "Hayvan pazarı dolu ancak alıcı çok yok. Kurbanlıkların fiyatı uygundur, gelip bakıyorlar geri gidiyorlar." dedi.

Sarıkamış ve Kağızman ilçelerinde kurulan hayvan pazarında da arife gününde hareketlilik arttı.

- Iğdır



Iğdır Belediyesinin kurduğu canlı hayvan pazarında, ilçe ve köylerden kamyonlarla getirilen büyük ve küçükbaş kurbanlıklar görücüye çıktı.

Haftanın belli günlerinde canlı hayvan alışverişi yapıldığı pazarda, kurbanlık almak isteyenler ile besiciler arasında sıkı pazarlıklar yapılıyor. Pazarda küçükbaşlar 4 bin ile 6 bin, büyükbaşlar ise 45 bin ile 100 bin lira aralığında alıcı buluyor.

Satıcılardan Mehmet Yıldırım, 20 yıldır kurban satıcılığını yaptığını anlatarak "Büyükbaş fiyatı pahalı geldiği için alıcılar küçükbaş hayvan almayı tercih ediyor." dedi.

Kurbanlık almaya gelen Hekim Yaşar, "Fiyatlar piyasaya göre çok iyi. 4 binden, 7 bine kadar kurbanlık var. Ben de 6 bin lira bir kurban aldım." şeklinde konuştu.

- Ağrı

Ağrı Hayvan Borsası’nda da arife günü nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

Alana hayvanlarını getiren besiciler ile bütçelerine uygun kurbanlık almak isteyen vatandaşlar arasında zaman zaman sıkı pazarlıklar yaşanıyor.





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