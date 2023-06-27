Kars'ta arife gününde tandırlar imece usulü lavaş için yandı

LGS taban puanları ve yüzdelik dilimler belli oldu mu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kadınlar, tandırlarını yakarak Kurban Bayramı için imece usulü lavaş pişiriyor.

Anadolu'nun vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan tandır ekmeğinin pişirilmesi için tandırlar yakıldı.

Özellikle kurban etiyle tüketilmesi için tandırı olan evlerde bir araya gelen kadınlar, kırmızı buğday unuyla hazırladıkları hamurlarla ekmek pişiriyor.

İlçeye bağlı Yağbasan köyünde kadınlar, toprağa gömülü tandırların sıcak yüzüne yapıştırılan inceltilmiş hamurları, yaklaşık 30 saniye içerisinde kabararak kızarmış hale getirip yörenin ekmek lezzetini ortaya çıkartıyor.

Kadınlardan Gülhan Genç, AA muhabirine, her yıl bayram öncesinde köydeki kadılarla bir araya gelerek ekmek pişirdiklerini söyledi.

Kurban etiyle lavaş ekmeğin lezzetli olduğunu belirten Genç, "Bayram geldi, komşularımızla toplandık bayram hazırlığı için lavaşlarımızı pişiriyoruz. Şehir ekmeğini sevmiyoruz, tandırda doğal ekmeği seviyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.