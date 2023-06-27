Kars ve Ağrı'da tatlıcılarda yoğunluk yaşanıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARS/AĞRI (AA) - Kars ve Ağrı'da tatlıcılar Kurban Bayramı dolayısıyla aldıkları siparişleri yetiştirmek için mesai yapıyor.

Kars'ta ustalar sipariş edilen cevizli ve fıstıklı baklava, şekerpare, güllaç, kadayıf ve tulumba tatlısı ile pastaları hazırlamak için gece saatlerine kadar çalışıyor.



Kentte pastane işleten Suat Demirel, AA muhabirine, bayram öncesi yoğunluk yaşadıklarını, talebe yetişmek için gece gündüz mesai yaptıklarını söyledi.

Sarıkamış ilçesinde de vatandaşlar bayram dolayısıyla sipariş ettikleri tatlıları almak için pastanelerde yoğunluk oluşturdu.

Ağrı'da da önceden sipariş veren vatandaşlar, tatlıcılara gelerek baklavalarını almaya başladı.

İş yerlerinde yoğunluk oluşturan vatandaşların bazıları tepsi halinde, bazıları da kilogram olarak fıstıklı, cevizli baklava ile kadayıf çeşitlerini satın aldı.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.